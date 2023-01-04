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Eğitim Okullar ne zaman tatil olacak? Karne tatili kaç gün kaldı?
Eğitim

Okullar ne zaman tatil olacak? Karne tatili kaç gün kaldı?

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, karne tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak?

Yeniakit Publisher
2023-01-04 21:30:00 -
Okullar ne zaman tatil olacak? Karne tatili kaç gün kaldı?

Ocak ayıyla birlikte pek çok kişi 'Karne tatili ne zaman?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, karneler ne zaman dağıtılacak?

Okullar ne zaman tatil olacak? Karne tatili kaç gün kaldı?

Milyonlarca öğrenci 14-18 Kasım tarihlerinde ara tatil yaptı. 2022-2023 yarıyıl tatili ise  23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Tatil karnelerin 20 Ocak Cuma günü dağıtılmasıyla başlayıp hafta sonu tatilinin ardından 6 Şubat Pazartesi günü sona erecek. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihlerine denk gelecek. Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.

Yüzde 65

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hem 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerin bu süreçte desteklenmesi bağlamında, özel okulların 2023 fiyat artış oranını yüzde 65 olarak belirlediklerini bildirdi.

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