Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil tarihleri belli oldu

Yoğun geçen ilk dönemin ardından öğrenciler, öğretmenler ve veliler gözlerini Kasım ara tatiline çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar bu yıl da Kasım ayında kısa bir molaya girecek. Tatil öncesi son ders zilinin çalacağı tarih yaklaşırken, “Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?” soruları yeniden gündemde.

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?

MEB takvimine göre birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler 7 Kasım Cuma günü derslerin ardından ara tatile çıkacak ve hafta sonlarını da ekleyince toplam 9 gün tatil yapacak.

Tatilin ardından okullar 17 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak. Bu süre boyunca hem öğrenciler hem de öğretmenler kısa bir dinlenme fırsatı bulacak.

Yarıyıl tatili ne zaman olacak?

Birinci dönem ara tatilinin ardından sırada sömestir tatili olacak. MEB’in açıklamasına göre yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 16 Ocak Cuma günü karne alarak yarıyıl tatiline girecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.