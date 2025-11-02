  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Eğitim Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil tarihleri belli oldu
Eğitim

Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil tarihleri belli oldu

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:
Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil tarihleri belli oldu

Kasım ayıyla birlikte milyonlarca öğrenci “Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?” sorularına cevap aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre Kasım ara tatili yaklaşıyor. Peki, bu yıl ara tatil kaç gün sürecek, okullar ne zaman kapanacak?

Yoğun geçen ilk dönemin ardından öğrenciler, öğretmenler ve veliler gözlerini Kasım ara tatiline çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar bu yıl da Kasım ayında kısa bir molaya girecek. Tatil öncesi son ders zilinin çalacağı tarih yaklaşırken, “Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?” soruları yeniden gündemde.

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?

MEB takvimine göre birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler 7 Kasım Cuma günü derslerin ardından ara tatile çıkacak ve hafta sonlarını da ekleyince toplam 9 gün tatil yapacak.

Tatilin ardından okullar 17 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak. Bu süre boyunca hem öğrenciler hem de öğretmenler kısa bir dinlenme fırsatı bulacak.

Yarıyıl tatili ne zaman olacak?

Birinci dönem ara tatilinin ardından sırada sömestir tatili olacak. MEB’in açıklamasına göre yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 16 Ocak Cuma günü karne alarak yarıyıl tatiline girecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Okullarda Yoga Tuzağı! Neslimiz Zehirleniyor!
Okullarda Yoga Tuzağı! Neslimiz Zehirleniyor!

Gündem

Okullarda Yoga Tuzağı! Neslimiz Zehirleniyor!

Yarın okul var mı? 28 Ekim okullar var mı?
Yarın okul var mı? 28 Ekim okullar var mı?

Eğitim

Yarın okul var mı? 28 Ekim okullar var mı?

Okullarda başörtüsü yasağı kararı. Müslüman Kosova 28 Şubat’ını yaşıyor!
Okullarda başörtüsü yasağı kararı. Müslüman Kosova 28 Şubat’ını yaşıyor!

Gündem

Okullarda başörtüsü yasağı kararı. Müslüman Kosova 28 Şubat’ını yaşıyor!

Okullarda o sistem değişiyor! Artık tüm kademelerde yapılandırılacak
Okullarda o sistem değişiyor! Artık tüm kademelerde yapılandırılacak

Eğitim

Okullarda o sistem değişiyor! Artık tüm kademelerde yapılandırılacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23