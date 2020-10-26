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Eğitim Okullar ne zaman tatil edilecek? Ara tatil ne zaman?
Eğitim

Okullar ne zaman tatil edilecek? Ara tatil ne zaman?

Okullar ne zaman tatil edilecek? Soruları milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı artan koronaviris salgını nedeniyle 31 Ağustos’ta okulları uzaktan eğitim olarak açtı. 21 Eylül’de ise hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. MEB daha sonra 2, 3, 4, 8. ve 12. Sınıflarda daha sonra ise 5. ve 9. Sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Peki ara tatil yapılacak mı? Ara tatil ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:02:00 -
Okullar ne zaman tatil edilecek? Ara tatil ne zaman?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İlkokul 2.3.4. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz.” demişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkan Erdoğan’ın açıklamaları sonrası yaptığı açıklamada 2, 3, 4, 8. ve 12. Sınıflarda yüz yüze eğitimin 12 Eylül’de başlayacağını duyurmuştu. 21 Eylül’de hazırlık ve birinci sınıfların,  12 Ekim de ise 2, 3, 4, 8. ve 12. Sınıflarda  yüz yüze eğitim böylece başladı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar ile 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçecek.

Ara tatil ne zaman?

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okullarda eğitim öğretimlerine devam eden öğrenciler ara tatilin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Kasım ara tatili için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz olumsuz bir açıklama gelmedi. Tatil, bu yıl da takvim akışına göre devam edecek. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. 

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