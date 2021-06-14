Haziran ayıyla birlikte milyonlarca öğrenci okulların ne zaman tatil olacağını araştırmaya başladı. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?

Ülkemizde koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümü uzaktan eğitimle geçti. 1 Haziran’da ilkokullar, 7 Haziran’da ise ortaokul ve liseler kademeli olarak yüz yüze eğitime geçti. Öğrenciler yüz yüze eğitimin ardından yaz tatilinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Karnelerinizi 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan, 2 Temmuz'dan itibaren de okullarınızdan yüz yüze alabilirsiniz. Bu yıl "telafi" kapsamında 31 Ağustos'a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz” açıklamasında bulundu.