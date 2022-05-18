Okullar ne zaman kapanacak 2022? Yaz tatili ne zaman?

Karne ne zaman alınacak? Yaz tatiline ne kadar var? soruları milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Yaz tatili ne zaman sorusunun yanıtı Google’dan şimdiden araştırılmaya başlandı. 5 Haziran’da LGS 18 ve 19 Haziran’da ise YKS sınavına girecek 8. sınıf ile üniversiteye hazırlananlar sınav heyecanı yaşamaya devam ederken, hem öğrenciler hem de veliler okulların ne zaman kapanacağını, karnelerin ne zaman alınacağını araştırıyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak? 2019 yaz tatili ne zaman başlayacak?