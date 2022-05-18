Okullar ne zaman kapanacak 2022? Yaz tatili ne zaman?
Karne ne zaman alınacak? Yaz tatiline ne kadar var? soruları milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Yaz tatili ne zaman sorusunun yanıtı Google’dan şimdiden araştırılmaya başlandı. 5 Haziran’da LGS 18 ve 19 Haziran’da ise YKS sınavına girecek 8. sınıf ile üniversiteye hazırlananlar sınav heyecanı yaşamaya devam ederken, hem öğrenciler hem de veliler okulların ne zaman kapanacağını, karnelerin ne zaman alınacağını araştırıyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak? 2019 yaz tatili ne zaman başlayacak?
2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatil dönemi, geçtiğimiz günlerde başladı. Okulların açılması ile birlikte ne zaman kapanacağı da merak konusu oldu. İşte yaz tatilinin başlangıç tarihi…
Okullar ne zaman kapanacak 2022?
İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erdi. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecekler. İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erdi.
2022-2022 yılı okullar ne zaman açılacak?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.