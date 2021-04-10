Corona virüsü salgınında kritik durum devam ediyor. Eğitim-öğretimdeki gelişmeler merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

Okullar ne zaman kapanacak?

Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz. Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var. İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli.

Bakan Selçuk’un açıklaması şu şekilde:

* Burada önemli olan şu, elbette sorunlar yaşanıyor. Bizim işimiz bu sorunların yaşanmamasını sağlamak ve çözmek ama genel olarak baktığımız zaman biz neredeyiz sorusunun yanıtıyla ilgileniyoruz.

* Türkiye uzaktan eğitim ile ilgili hazırlıkları bakımında çok net verilerle ortaya koyabildiğimiz için mutluyuz. Dünyadaki ilk 5 ülke için diyebiliriz. TV kurmak ve canlı ders yapabilmek, bunların sayısının yüksekliği gibi birçok parametrede birçok mesafe aldık.

* Genel tabloda çok mutlu olmadığımız bir durum var şundan dolayı; çocuklarımızın öğrencilerimizin okulda olmasını arzu ediyoruz. Yüz yüze eğitim bizim önceliğimiz ama daha öncelik tanıdığımız şey sağlık. Okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Biz çok kontrollü bir şekilde okulları açamaya çalışıyoruz.