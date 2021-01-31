Milli Eğitim Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararları sonrası 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile başladı. 21 Eylül'de yine Bilim Kurulu tarafından tavsiyesi doğrultusunda hazırlık ve birinci sınıflar için yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. 2 Kasım’dan itibaren ise 5. ve 9. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlamıştı. Günlük korona vakalarının artması neticesinde birinci dönem ara tatil sonrası yarıyıl tatiline kadar yüz yüze eğitim askıya alındı ve öğrenciler eğitimlerini uzaktan yapmaya devam etti.

Okullar ne zaman kapacak? Yaz tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başladı. 2. dönemdeki ara tatil süresi de yarıyıl tatiline eklendi. Yarıyıl tatili 15 Şubat’ta sona erecek. 15 Şubat’ta ders başı yapacak olan milyonlarca öğrenci 2020-2021 Eğitim Öğretim yılını 18 Haziran 2021’de tamamlamış olacak.

LGS sınavı ne zaman?

MEB 2020-2021 LGS sınavının 6 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

YKS 2021 ne zaman?

YKS 2021 sınavı da 26 ve 27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak.