2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Alınan tedbirlerle bu eğitim yılında yalnızca vaka çıkan sınıflar uzaktan eğitim yaptı. Sene boyunca yüz yüze eğitim devam etti. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ise öğrenciler sık sık ‘Okullar ne zaman tatil olacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, karneler ne zaman verilecek?

Okullar ne zaman bitiyor 2022 yaz tatili ne zaman? Karne ne zaman alınacak?

Öğrenciler okulların ne zaman tatil olacağını merak ediyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Bu yıl Bilim ve Sanat Merkezleri’nde yaz okulları açılacak. Öğrenciler yaz boyunca eğitimlerine devam edebilecek. Öte yandan 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır?

Takdir ve teşekkürle ilgili yönetmelikte şu ifadeler yer alıyor:

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.