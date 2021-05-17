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Eğitim Okullar ne zaman başlıyor? Okullar açıldı mı?
Eğitim

Okullar ne zaman başlıyor? Okullar açıldı mı?

Milyonlarca öğrenci koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir uzaktan eğitim görüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "okullar ne zaman açılacak?" sorusuna cevap verdi. Okullar bugün açılıyor mu, hangi okullar açılacak? 8-12. sınıflar için yüz yüze eğitim var mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-17 16:04:00 -
Okullar ne zaman başlıyor? Okullar açıldı mı?

İçişleri Bakanlığı tam kapanma yasaklarının sona ermesine 1 gün kala normalleşme genelgesi yayımladı. Bu genelgenin ardından "Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim uzatıldı mı?" soruları gelmeye başladı. Peki, bugün okullar açılacak mı?

Okullar ne zaman başlıyor?

MEB'den yapılan açıklamada, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.

Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yürütülecek yüz yüze eğitime, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullara uyulması şartıyla başlanabilecek.

Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarının salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, valilikler tarafından sağlanacak.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

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