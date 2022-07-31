Ağustos ayıyla birlikte okulların ne zaman açılacağı sorusunun cevabı daha sık araştırılmaya başlandı. Peki, okullar ne zaman açılır?

Okullar ne zaman ayın kaçında açılacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıflar içinse uyum haftası 5 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yapılacak. Gelecek yıl okullar 16 Haziran 2023'te tatil olacak.

"Yeni bir eğitim ve kültür hamlesini başlatmış olacağız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocukların yaz kurslarına, kamplarına katıldığı mekanlar oluşturacaklarını belirtti. Bakan Özer, "İlk kez tıpkı bir ibadethane gibi bu destinasyonda ilk okuldaki, anasınıfında çocuğumuzu da yetişkini de yaşlısını da bu eğitim çerçevesinde bir araya getireceğiz. Böylece yetişkinlerimizle, çocuklarımızı temas kurma kabiliyetini artıracağız. Bu çok kıymetli. Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece akademik olarak güçlü gençler yetiştirmek istemiyoruz. Aynı zamanda devletine saygılı, milletiyle iletişim halinde ve milletinin gerekliliklerine saygılı gençler yetiştirmek istiyoruz. İşte bunlar bu köy yaşam merkezlerinde olacak. Ben inanıyorum ki yakmış olduğumuz meşale, tüm köylerde, ilçelerde, büyükşehirlerimizde de karşılık bulacak. Yeni bir konseptle yeni bir anlayışıyla, yine köyden başlayan, yeni bir eğitim ve kültür hamlesini bu şekilde başlatmış olacağız" dedi.