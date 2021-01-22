Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci okula ne zaman döneceklerini araştırıyor. Peki, yüz yüze eğitim hangi gün başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihle ilgili açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katılımıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve “Birlikte 23 Gün Etkinlikleri” tanıtım programında önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “15 Şubat’tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor. Baharı okullarımız da hep birlikte karşılayalım” dedi.