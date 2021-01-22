Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi
15 Şubat’ta kimler okula gidecek? Milyonlarca öğrenci için 22 Ocak Cuma günü 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. İkinci yarıyıl 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 15 Şubat’ta okula hangi sınıfların gideceğini araştırmaya başladı. 15 Şubat hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitime ne zaman başlanacak?
Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci okula ne zaman döneceklerini araştırıyor. Peki, yüz yüze eğitim hangi gün başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihle ilgili açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katılımıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve “Birlikte 23 Gün Etkinlikleri” tanıtım programında önemli açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “15 Şubat’tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor. Baharı okullarımız da hep birlikte karşılayalım” dedi.