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Eğitim Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zamana kadar uzatıldı?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zamana kadar uzatıldı?

2020 yılının son Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını açıkladı. Okullarda yüz yüze eğitimin de ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zamana kadar uzatıldı?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 19:14:00 -
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zamana kadar uzatıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat 50 dakika sürdü. Toplantı sonrası konuşan Erdoğan okullarda yüz yüze eğitimin ertelendiğini duyurdu. Peki, Yüz yüze eğitim ne zamana kadar uzatıldı?

Okullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların yüz yüze eğitime açılması tarihi ile ilgili olarak :" Vaka sayısındaki düzenli düşüşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımdan kısıtlama tedbirlerinin yeniden artmasına ihtiyaç duymayacak şekilde temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyoruz. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Bu çerçevede yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e uzatıyoruz." açıklamasında bulundu.

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