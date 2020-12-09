Okullar ayın kaçında açılacak? | Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından okullar uzaktan eğitime geçti. Milyonlarca öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılını uzaktan eğitimle tamamladı. 31 Ağustos Pazartesi günü ise 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylülden itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime başlandı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarına döndü. Aralık ayı gibiyse 6.,7., 10. ve 11. sınıfların yüz yüze eğitime geçeceği konuşuluyordu. Ancak artan vakalar sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimin 20 Kasım 4 Ocak tarihleri arasında devam edeceği açıklandı. Peki, okullar 4 Ocak’ta kesinlikle açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? | Yüz yüze eğitim ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının seyrinin takvimi belirleyeceğini ifade etti. Bakan Selçuk vakaların düşüş eğilimine girdiğini ancak bu durumun okulların açılması için yeterli olmadığını belirtti.

Ziya Selçuk, “4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz. Tarihlerde değişiklik yapmak, açılışta, kapanışta, tatillerde vesaire. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yarın okul açılsın denirse, biz her şeye hazırız. Risk varsa biz orada yokuz, geri duruyoruz. Çözüm varsa hemen ileri atılıyoruz, asla geri durmuyoruz. Sistemi çok daha iyi yürütebilelim diye yüz yüze eğitime geçmeyi arzu ediyoruz ama ne kadar isteğim, arzum olursa olsun riski gördüğüm anda da en yüksek seviyede freni ben yapıyorum. Bu konularda bilim insanlarıyla sürekli istişaredeyim” diye konuştu.