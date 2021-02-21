Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim hangi illerde başlıyor?

Okullar ve liseler için flaş yüz yüze eğitim kararı! 2021 İlkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?

İlkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı gündemdeki yerini korurken Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitimle ilgili açıklama geldi.

Okullar ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitim takvimi, veli ve öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen yeni açıklamaya göre, alınan yeni kararla 1 Mart’tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu Liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağını açıkladı. Ortaokullardaki diğer kademeli sınıfların yüz yüze eğitime geçeceği tarih ise henüz açıklanmadı.

Bakanlık tarafından “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı” kullanılacağı bildirilen açıklamada, çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu’nca planlanacağı belirtildi. Ayrıca mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12’nci sınıflarında yapılacak yüz yüze eğitimin, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacağı ifade edildi.

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından konuya ilişkin talebin bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletilmesi gerekiyor.