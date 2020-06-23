Okullar ne zaman açılacak yaz tatili kısalacak mı?

Telafi eğitimi kapsamında okulların erken açılacak olması konusu sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Peki ama okullar gerçekten erken açılacak ve yaz tatili kısalacak mı?

TBMM'de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz. Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. ‘Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil. Veliler çocuklarla eğlenip bilgilenebilirler.

Bakan Selçuk, “TBMM'de kabul edilen ‘Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir ‘telafi' sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.” açıklamasını yaptı.