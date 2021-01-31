Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatilinden sonra yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Milyonlarca öğrenci 22 Ocak itibariyle 15 Şubat'a kadar yarıyıl tatiline girdi. Hem öğrenciler hem de veliler yarıyıl tatili dönüşü okulların açılıp yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağını sorgulamakta. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'tan itibaren okulların mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılıklarının olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan,, "Şu an için okulların açılması veya diğer kısıtlamalar ile ilgili kararları değerlendirmek için biraz erken olacağı kanısındayım. En azından 2'nci doz aşılama yapıldıktan sonra peyderpey kısıtlamaların ve okulların açılmasını düşünmenin daha doğru olacağı kanısındayım" dedi.

Yarıyıl tatilinden sonra yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Daha aşının 2'nci dozunu sağlık çalışanları ya da hasta oldukları zaman en çok hayatlarını kaybeden büyüklerimiz olmadı. Bu nedenle en azından 2'nci doz aşılama yapıldıktan sonra peyderpey kısıtlamaların ve okulların açılmasını düşünmek daha doğru olacağı kanısındayım. Bir hesap yapacak olursak aşılamaya ocak ayının ortası gibi başladık. Şubat ayının ortasında 1 doz daha aşı yapılacak olursa antikorların oluşma düzeyinin en iyi 7'nci haftadan sonra olduğunu varsayarsak, mart ayının ortası gibi bazı şeyleri değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm" dedi.

Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

25 Ocak tarihinde başlayacak olan ara tatil 3 hafta yapılacak. 25 Ocak Pazartesi günü itibariyle başlayacak olan yarıyıl tatili, 15 Şubat Pazartesi günü bitecek.

Okullar ne zaman kapanacak?

31 Ağustos 2020'de uzaktan eğitimle başlayan eğitim 18 Haziran 2021 yılında sona erecek. Yani öğrenciler 18 Haziran 'dan sonra yaz tatiline girecek.