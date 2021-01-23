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Eğitim Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman son?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman son?

Yarıyıl tatili kaç gün? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci 2020-201 eğitim öğretim yılına uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de kademeli olarak yüz yüze eğitim başlasa da artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da karar iptal edildi. Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman açılacağını, hangi sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarıyıl tatili kaç gün?

Yeniakit Publisher
2021-01-23 17:51:00 -
Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman son?

Okullar ayın kaçında açılacak? Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran’da sona erdi. Vakaların seyri sebebiyle 31 Ağustos Pazartesi günü ise 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıf öğrencileri okullarına kavuştu. 6.,7. 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin okula başlayacağı tarih merakla beklenirken 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildiği duyuruldu. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman son?

Uzaktan eğitim 22 Ocak Cuma günü sona erdi. İlkokul ve ortaokul öğrenciler karnelerine e okul sisteminden ulaştı. Lise öğrencileri içinse e karne oluşturulmadı. 25 Ocak Pazartesi günü ise yarıyıl tatili başlayacak. Yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil birleştirildi. Bu sebeple öğrenciler 21 gün tatil yapacak.

15 Şubat Pazartesi günü ise ikinci yarıyıl başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk amaçlarının 15 Şubat’ta kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamak olduğunu belirtti. 15 Şubat’ta hangi sınıfların, nasıl bir programla okullarına döneceğinin ise şubat ayı başında açıklanması bekleniyor.

 

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