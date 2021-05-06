Okullar ne zaman açılacak? Tam kapanmadan sonra yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Okullar 17 mayıs'ta açılacak mı? Kapanma sürecinin tamamlanmasının ardından ise normalleşme sürecinin nasıl işleyeceği merak konusu. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler, 17 Mayıs'tan sonra okullar açılacak mı, sorusunu soruyor. Peki okullar ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Okul öncesi dönemde; 18 yaş ve üstü vatandaşlarımızı komple aşılamış olmalıyız diye düşünüyorum. Okullar açılmadan önce vakaların 1000’in altına düştüğünü görmeliyiz.” dedi. Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yüz yüze eğitimle ilgili konuştu.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tam kapanma süreciyle vaka sayılarının azalacağını düşünerek, bunun okulların açılması için bir umut olmasını diliyorum. Ele ele vererek bu süreci iyi yönetebilirsek çok sağlıklı sonuçlar alınabilir ve gerekirse bütün sınıf seviyelerinde okulların açılmasını sağlayabiliriz. Öncelikleri de dikkate alarak amacımız bütün sınıfları açmak." ifadelerini kullandı.

Tam kapanma sürecinin ardından durumun netlik kazanacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti. Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak." dedi. Bakan Selçuk, okulların 2 Temmuz'da kapanacağını söylemişti.