Yüz yüze eğitim ne zaman? | 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Koronavirüs vaka sayısının artmasının ardından yüz yüze eğitime yeniden ara verildi. Peki, okullar açılacak mı? | Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak son durum | Okullar 4 Ocak’ta açılır mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 4 Ocak’ta yüz yüze eğitime geçmesinin iyimser bir tablo olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk, "Büyük bir olasılıkla yine bazı kısmi çözümlemeler hayata geçecek. 4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi açılamaz mı ya da kısmen hangileri açılabilir hangileri açılamaz. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımıza yönelik olarak bilim insanlarının hep söylediği şey çok düşük bir risk. Bazı alerjik sorunları, astımla ilgili bazı sıkıntıları olan çocuklarımızla alakalı birtakım konular var. Zaten isteğe bağlı olduğu için oralarda da tedbir alma imkanımız var. Bunları birlikte yeniden değerlendireceğiz ama ara ara da görüşüyoruz" diye konuştu.