Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs seyahatler aracılığıyla kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Türkiye’de ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı okullar bir hafta tatil edildi. Bir haftanın ardındansa uzaktan eğitim başladı. EBA internet sitesi ve EBA TV üzerinden eğitimler sürdürüldü. Uzaktan eğitim 19 Haziran’da tamamlandı. 20 Haziran’da LGS, 27-28 Haziran’da ise YKS yapıldı. Vaka sayılarını yakından takip eden veliler okulların ne zaman açılacağını ise merak ediyor. İşte, detaylar.

Okullar ne zaman açılacak? | Okullar ayın kaçında açılacak?

Veliler ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Uzmanların sonbaharla birlikte salgının griple birlikte şiddetlenebileceğini belirtiyor olması özellikle velileri kaygılandırıyor.

Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 1 Temmuz’da yaptığı basın toplantısında okullarla ilgili kararın salgının seyrine göre verileceğinin altını çizdi. Bakan Koca, "Salgının seyri belirler. Okulların açılmasına yakın, salgının seyrine göre tartışılır, öneri olursa bunu paylaşırız" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre ise okulların 7 Eylül’de açılması bekleniyor.