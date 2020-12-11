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Eğitim Okullar ne zaman açılacak? | Ocak ayında okullar açılır mı?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? | Ocak ayında okullar açılır mı?

Yüz yüze eğitim ne zaman? | Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci okullarına döneceği tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? | Okulların açılacağı tarih? | Ocak ayında yüz yüze eğitim başlar mı? | Okulların ayın kaçında açılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:12:00 -
Okullar ne zaman açılacak? | Ocak ayında okullar açılır mı?

Okullar 4 Ocak’ta açılır mı? | Koronavinüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Ancak artan vakalar sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. Peki, okullar 4 Ocak’ta açılacak mı? | Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?

Okullar ne zaman açılacak? | Ocak ayında okullar açılır mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 4 Ocak’ta yüz yüze eğitime geçmesinin iyimser bir tablo olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, “Önümüzdeki hafta kabine toplantısında bu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bütün veriler, ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla paylaşılacak. Daha sonra kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yeni değerlendirmeler yapılacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakmak gerekliliği doğuruyor. Yani veriye bakacağız ondan sonra herhangi bir karar almak söz konusu” dedi.

Selçuk, “Burada ifade etmek istediğim şey şu; okulların bir an önce açılmasını isteyen bir bakış açım var. Çünkü çocuklarımızın sadece öğrenme kayıpları değil sosyal, duygusal kayıpları da çok önemli. Velilerimizin içinde bulunduğu sıkıntıların farkındayız. Onlar çok önemli" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Bütün bunlara baktığımızda 4 Ocak bu tablo içerisinde iyimser bir tahmin. Yani bir problem kalmadı açabiliriz cümlesini rahatlıkla kuramadığımız bir tarih ama bunu izleyeceğiz, göreceğiz” dedi.

Selçuk, "Büyük bir olasılıkla yine bazı kısmi çözümlemeler hayata geçecek. 4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi açılamaz mı ya da kısmen hangileri açılabilir hangileri açılamaz. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımıza yönelik olarak bilim insanlarının hep söylediği şey çok düşük bir risk. Bazı alerjik sorunları, astımla ilgili bazı sıkıntıları olan çocuklarımızla alakalı birtakım konular var. Zaten isteğe bağlı olduğu için oralarda da tedbir alma imkanımız var. Bunları birlikte yeniden değerlendireceğiz ama ara ara da görüşüyoruz" diye konuştu.

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