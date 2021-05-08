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Eğitim Okullar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Okullarda 10 Mayıs itibariyle uzaktan eğitime ara verileceği duyurulmasının ardından okulların tekrar ne zaman açılacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme takvimi ile ilgili konuştu. Erdoğan okulların ne zaman açılacağına da değindi. Peki, Okullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 17:12:00 -
Okullar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ilden 560 gençle video konferans yöntemiyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullar açılacak mı?" sorusunu da yanıtladı.

Okullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullar açılacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."

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