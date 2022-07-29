Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller 2022 2023 yarıyıl tatili ne zaman, karne ne zaman alınacak?

2022 2023 eğitim öğretim takvimi: Öğrenciler büyük bir heyecanla yeni eğitim öğretim döneminin başlangıcını bekliyor ve okullar ne zaman açılacak sorusunun soruyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi yayınladı. Peki okullar ne zaman açılacak? Birinci ara tatil ne zaman? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak? 2022 2023 yarı yıl tatili ne zaman? İkinci dönem ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, karne ne zaman alınacak?