Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller 2022 2023 yarıyıl tatili ne zaman, karne ne zaman alınacak?
2022 2023 eğitim öğretim takvimi: Öğrenciler büyük bir heyecanla yeni eğitim öğretim döneminin başlangıcını bekliyor ve okullar ne zaman açılacak sorusunun soruyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi yayınladı. Peki okullar ne zaman açılacak? Birinci ara tatil ne zaman? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak? 2022 2023 yarı yıl tatili ne zaman? İkinci dönem ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, karne ne zaman alınacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni eğitim ve öğretim takvimini açıkladı. Bakan Mahmut Özer'in açıklaması şöyle:“2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022’de birinci, 17-20 Nisan 2023’te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik”