Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı'na son dakika açıklamalar yaptı. Bakan Özer okulların yeni eğitim dönemi takvimini de duyurdu. Buna göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Bakan Özer, devamsızlıktan sınıfta kalma olmayacağını da '12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın." sözleriyle duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen atamaları ve 3600 ek göstergeye ilişkin de bilgiler verdi. İşte açıklamaları: "Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz" "(3600 ek gösterge) 60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak."