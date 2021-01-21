Okullar ne zaman açılacak 2021 son dakika yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile başladı. 21 Eylül’de hazırlık ve birinci sınıflar kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. Daha sonraki aylarda ise bazı sınıflar da kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. Korona salgınında artan vaka sayıları nedeniyle Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda okullarda yüz yüze eğitime yarıyıl tatiline kadar ara verildi. Eğitim 22 Ocak’a kadar TRT EBA TV üzerinden gerçekleştirildi. Yarıyıl tatiline çıkılmasıyla birlikte hem öğrenci hem de veliler yarıyıl tatilinden sonra okulların yüz yüze eğitime başlayıp başlayamacağını merak etmeye başladı.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, “Şu an açılsın noktasında ciddi bir beklenti var ama bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğindeki Kabine’nin alacağı kararlara bağlı. 15 Şubat’ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat’tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye’deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı. 15 Şubat’ta bazı sınıfların kademeli olarak yeniden yüz yüze eğitime başlayacağı beklenirken, hangi sınıfların yüz yüze eğitime devam edeceği önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda karar verileceği ön görülmekte.