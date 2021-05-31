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Eğitim Okullar ne zaman açılacak 2021?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak 2021?

Yüz yüz eğitim hangi gün başlayacak? Koronavirüs salgının sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. 17 günlük tam kapanmanın ardından anaokulları, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Diğer sınıflarda ise yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak konusu. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 17:36:00 -
Okullar ne zaman açılacak 2021?

Milyonların gözü kulağı yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihte. Hem aileler hem de öğrenciler okulların açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, bu hafta yüz yüze eğitim başlar mı?

Okullar ne zaman açılacak 2021?

Yüz yüze eğitimle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu kabine toplantısında değerlendirilecek. Değerlendirmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Kabine toplantısının ardından konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’nın detaylı bir açıklama yapması da bekleniyor. Normalleşme adımlarıyla birlikte yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlanması bekleniyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz’da ise sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2021-2022 eğitim öğretim yılının eylül ayında başlamasını hedeflediklerini ifade etmişti.

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