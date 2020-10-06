Okullar ne zaman açılacak? 2, 3, 4, 8, 12. Sınıflar için okullar ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok. 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz.” Açıklamasından sonra okulların ne zaman başlayacağı da merak edilmeye başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Ağustos itibariyle uzaktan eğitimle okullar açıldı. 21 Eylül de ise hazırlık ve 1. Sınıflar seyretilmiş eğitimle okullara gitmeye başladı. Dünkü kabine toplantısı sonrası okulların açılması kararı genişletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar da yüz yüze eğitime başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okulların belirli sınıflar için de açılacağını duyurmasından sonra gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına ilişkin detayları paylaştı.