2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erdi. Öğrenciler ve aileleri yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, okul kayıtları ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? 1.sınıf kayıtları başladı mı?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıflar ise uyum haftasına bir hafta önce yani 5 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 5-9 Eylül tarihlerinde öğrenciler birkaç saat okulda kalacak. Uyum haftasında öğrenciler okulu, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanıyor. İlk hafta genellikle oyun ve basit etkinliklerle gün tamamlanıyor.

Temmuz ayının ilk haftasında e kayıt sonuçları açıklandı. Böylelikle öğrencilerin anasınıfı, 1. Sınıf ve 5.sınıfa kayıt olabilecekleri okullar açıklandı. Bayramın ardından okullarda kayıt alma işlemi başlayacak. Okul kayıt işlemlerinde öğrenciye ait vesikalık, ikametgâh ve veliye ait fatura (Su, elektrik ya da doğalgaz) talep ediliyor.