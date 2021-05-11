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Eğitim Okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan merak edilen konuyla ilgili net açıklama geldi. Peki, ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 23:56:00 -
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması: İşte okullar için son durum

Okullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullar ne zaman açılacak?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.

Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Okulların açılacağı tarihle ilgili Milli Eğitim Bakanı Selçuk 17 Mayıs'tan sonra durumun netleşeceğini belirtti. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ile ilgili net açıklamaların 17 günlük kısıtlama sonrası gelmesi ön görülüyor

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