Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar açılacak mı 2021? Milli Eğitim Bakanlığından uzaktan eğitim ile ilgili açıklama geldi. Uzaktan eğitim ne kadar sürecek? Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek?

Okullar ne zaman açılacak?

25 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresini eklendi. İkinci dönem dolayısıyla 15 Şubat'ta başlayacak. 15 Şubat sonrasında, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile istişare halinde, güncel verilere dayalı olarak toplum sağlığı, öğrenciler ve öğretmenler için karar alınacak. Öğrenciler ve velileri, Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, 2. Dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı? sorularına yanıt arıyor. Öte yandan SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Bana göre önümüzdeki günlerde kısıtlamaların kaldırılması, normalleşmeye doğru evrilmemiz gerekiyor. Okulları açık tutabilecek dış kısıtlamalar devam etmeli, yani okulları devam ettirmeliyiz. Okulların sömestr tatilinden sonraki dönemde açılması gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, kısıtlamalarla beraber Türkiye'de koronavirüs salgınının önemli bir oranda kontrol edilebilir duruma geldiğini söyledi. Prof. Dr. Aydın, "Şu anda hastanelere başvurular önemli oranda düştü. Hastanelerimizde boş yataklarımız var. Yine yanı zamanda yoğun bakım ünitelerinde de boş yataklarımız söz konusu. Mesela Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuru sayısı bin olurken, bugün 200 başvuru oluyor. Ankara genelinde de yüzde 80 azaldı, rahatlama söz konusu" diye konuştu.