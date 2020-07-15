Coronavirüs nedeniyle iki aydan daha fazla süre uzaktan eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler okulların ne zaman açılacağını merakla bekliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı resmi açıklama yaptı mı? Yarıyıl tatili ne zaman olacak? İşte ayrıntılar...