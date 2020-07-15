Okullar ne zaman açılacak?
Coronavirüs nedeniyle iki aydan daha fazla süre uzaktan eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler okulların ne zaman açılacağını merakla bekliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı resmi açıklama yaptı mı? Yarıyıl tatili ne zaman olacak? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 - 2021 yılında okulların açılacağı tarih kamuoyuyla paylaşıldı.
Okullar ne zaman açılacak?
MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.
Yarıyıl tatili ne zaman olacak?
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.