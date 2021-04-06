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Eğitim Okullar kapanacak mı, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak 2021?
Eğitim

Okullar kapanacak mı, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak 2021?

Son dakika haberler: 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı pandemi nedeniyle bazen yüz yüze eğitim bazen kademeli yüz yüze eğitim bazen ise tamamen uzaktan eğitim ile devam etti. 15 Şubat’tan sonra köy okulları yüz yüze eğitime başladı. 1 Mart’tan sonra ise illerin risk haritasına göre okullarda yüz yüze eğitimi mi yoksa uzaktan eğitim mi yapılacağı vaka sayılarına göre karar verilmekte. Ancak ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar tüm illerde yüz yüze eğitime devam edebilmekte. Peki okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak 2021?

Yeniakit Publisher
2021-04-06 10:08:00 - 2021-04-06 10:09:09
Okullar kapanacak mı, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020- 2021 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 18 Haziran 2021’de kapanacaktı ancak salgın nedeniyle okulların kapanma takviminde değişikliğe gidildi. 22 Ocak’ta yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler ikinci dönem online olarak 15 Şubat’ta ders başı yaptı. Köy okullarında ve anaokullarında 15 Şubat’ta, diğer tüm ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflarda 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlandı. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz tatili hakkında yaptığı açıklamada, ‘Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.’ Dedi.

Kabine Toplantı sonrası MEB'den açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12’inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.

Okullar kapanacak mı, okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

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