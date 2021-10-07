Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı cevap verdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Okulların kapatılacak mı?' sorusuyla ilgili 'Aynı kararlılıkla okullarımızı açık tutmaya çalışacağız. Öğretmenlerimizin iki doz aşı olma oranı bugün itibariyle yüzde 85'tir.' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer törende yaptığı konuşmasında, "Biz, okulların ne kadar önemli olduğunu Kovid-19 salgını sürecinde öğrendik. Gençlerimizin, çocuklarımızın psikolojik gelişimleri, sosyal gelişimleri, duygusal gelişimleri, ortak hareket edebilme kabiliyetleri, kültür, sanat ve sporla ilgili, bireysel gelişimleriyle ilgili çok sayıda katkıyı sunan ortamlardı okullar. Biz, bu nedenle okulların açık olmasını bir milli güvenlik meselesi olarak ifade ettik. Gelinen noktada da sıkıntısız şekilde süreç devam ediyor. İnşallah aynı kararlılıkla aşı, PCR testleri, maske, temizlik kurallarına dikkat ederek sonuna kadar okulları açık tutma kararlılığımızın arkasında kalmaya devam edeceğiz. Bu süreçteki en büyük avantajımız çok öğretmenlerimizin aşılanma oranıdır. Artık birinci doz aşı oranından bahsetmiyorum. Türkiye'de öğretmenlerimizin 2 doz aşı olma oranı bugün itibarıyla yüzde 85'tir. Bir de aşı olmadan hastalığı geçirip bağışıklık kazanan ve antikor oluşturan yüzde 5'lik öğretmen dilimini dikkate aldığımızda yaklaşık yüzde 90 öğretmenimiz artık aşılıdır. Emin olun öğretmenlerimizin bu aşı oranı, Kıta Avrupası'nda örnek aldığımız çoğu ülkenin çok çok üzerindedir" dedi.