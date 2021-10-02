Koronavirüs salgını sebebiyle geride bıraktığımız 1,5 yıl boyunca milyonlarca öğretmen çoğunlukla uzaktan eğitime devam etti. 6 Eylül 2021’de ise tüm yurtta okullar yüz yüze olarak açıldı. Son dönemde grip ve korona vakaları artınca aileler yeniden uzaktan eğitimin gündeme gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak uzaktan eğitim başlayacak mı?

Okullar kapanacak mı? Ekim ayında yüz yüze eğitim bitecek mi?

Milyonların merak ettiği “Uzaktan eğitim başlar mı?” sorusuna cevap geldi. Bir canlı yayına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şu an ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok. 6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük. Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız” dedi.