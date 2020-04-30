Koronavirüs salgını sağlıktan, eğitime pek çok alanı etkiliyor. Türkiye’de ilk vakanın tespitinin ardından hızlıca okullar tatil edildi. Bir haftalık tatilden sonra ise uzaktan eğitim başladı. Hem veliler hem de öğrenciler okulların haziran ayında mı eylülde mi açılacağını merak ediyor. Ayrıca veliler “Okullar açılırsa sınıf düzeni nasıl olacak?” sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, detaylar.

Okullar haziranda mı açılacak? | Okullarda sınıf düzeni nasıl olacak?

Okulların ne zaman açılacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk canlı yayınında "Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge" programına katılarak soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk okulların açılacağı tarihle ilgili olarak "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız. Toplumun bilgisi dahilinde, Bilim Kurulu'nun önerileri, Bakanlıklarla aramızdaki iletişim, kabinede Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan çalışmalar, bunların hepsi yapılan istişareler neticesinde bir yere bağlanıyor" dedi.

Okullarda sınıf düzeni nasıl olacak sorusunun cevabı içinse Bakan Selçuk, “Bazı modelleme çalışmalarımız var. Örneğin, LGS yapılacak, kaç sıramız, sınıfımız var, Türkiye'deki yükseköğretimdeki bazı kurumlar, kuruluşlar da dahil olmak üzere çeşitli senaryolar üzerinden çalışıyoruz. Çocuklarımızı ne şekilde oturtursak bütün sıralarda sosyal mesafeyi dikkate alacak şekilde tedbirimizi almış oluruz. Bununla ilgili simülasyonlar devam ediyor. Bir hafta içinde de neticelenmiş olacak. Böyle baktığımızda da şunu görüyoruz; Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda okulların açılması halinde ya da sınavlar esnasında nasıl oturulmalı, ne kadar mesafe olmalı, öğretmenler neye dikkat etmeli, bütün bunlarla ilgili her birinin animasyon yaparak denemelerini yapıyoruz. Yani çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi okulun içine animasyonla alarak hangi sırayla, ne kadar mesafeyle, öğretmen nerede duracak, öğrenciler ne kadar aralıkla hareket edecekler vesaire bütün bunları çalışıyoruz” dedi.