Kabine toplantısı sonrasında alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme ile birlikte yüz yüze eğitime başlanacağının müjdesini vermişti. 2 Mart Salı günü ülke genelinde yüz yüze eğitime başlandı. Risk gruplarına göre illerde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Peki okullar haftada kaç gün olacak? Kaç gün okula gidilecek?

Ortaokul 8. sınıflarda sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesi gibi durumlarda yüz yüze ders saati haftada 12 saat olarak belirlendi. Diğer durumlarda ise 8. sınıf ders saati haftada 22 saat olacak.

İmam-hatip ortaokullarının 8. sınıfları ise sınıf mevcudunun fazla olması ve sınıfın bölünmesi gibi durumlarda haftada yüz yüze olacak şekilde toplam 14 ders saati, diğer durumlarda ise 24 ders saati olacak.

Bütün okullarda yüz yüze ve uzaktan eğitim olarak yapılan dersler 30’ar dakika ders ve 10’ar dakika teneffüs olacak şekilde planlanacak.