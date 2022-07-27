Haziran ayında başlayan yaz tatilinin ne zaman sona ereceği, okulların ayın kaçında açılacağı merak ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılır?

Okullar eylülün kaçında açılacak? Tatil ne zaman bitecek okullar ayın kaçında açılıyor?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran’da sona erdi. Okulların ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıflar içinse uyum haftası 5 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yapılacak. Gelecek yıl okullar 16 Haziran 2023'te tatil olacak.

Okul kayıt işlemleri 1 Temmuz itibariyle başladı. Okul kayıtları başladığında en çok soruların başında hiç kuşkusuz ‘Devlet okullarına kayıt ücreti ödemek zorunlu mu?’ geliyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Bakan Özer, “Kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur. Hiç kimse bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu coğrafyasında, bu ülkenin içerisinde hiç kimseden kayıt için devlet okullarından bağış alınamaz” dedi.