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Eğitim Okullar eylülün kaçında açılacak? Okullar ne zaman açılıyor?
Eğitim

Okullar eylülün kaçında açılacak? Okullar ne zaman açılıyor?

1.sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Eylül ayının kaçında okullar açılacak? Okullar eylül ayında mı açılacak? 1.sınıf uyum haftası ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-07-16 23:00:00 -
Okullar eylülün kaçında açılacak? Okullar ne zaman açılıyor?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erdi. Milyonlar 2022-2023 eğitim öğretim yılının ne zaman ayın kaçında açılacağını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okullar eylülün kaçında açılacak? Okullar ne zaman açılıyor?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıflar uyum haftası sebebiyle bir hafta önce okula başlayacak. Uyum haftası 5-9 Eylül’de gerçekleşecek. Uyum haftasında öğrenciler derslere başlamıyor, okullarına öğretmenlerine alışmaya çalışıyor. Genellikle uyum haftasında öğrenciler oyun oynayarak vakit geçiriyor.

Birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yapılacak.

Gelecek yıl okullar 16 Haziran 2023'te tatil olacak.

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