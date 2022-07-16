Okullar eylülün kaçında açılacak? Okullar ne zaman açılıyor?
1.sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Eylül ayının kaçında okullar açılacak? Okullar eylül ayında mı açılacak? 1.sınıf uyum haftası ne zaman?
2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erdi. Milyonlar 2022-2023 eğitim öğretim yılının ne zaman ayın kaçında açılacağını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?
Okullar eylülün kaçında açılacak? Okullar ne zaman açılıyor?
2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıflar uyum haftası sebebiyle bir hafta önce okula başlayacak. Uyum haftası 5-9 Eylül’de gerçekleşecek. Uyum haftasında öğrenciler derslere başlamıyor, okullarına öğretmenlerine alışmaya çalışıyor. Genellikle uyum haftasında öğrenciler oyun oynayarak vakit geçiriyor.
Birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak.
2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yapılacak.
Gelecek yıl okullar 16 Haziran 2023'te tatil olacak.