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Eğitim Okullar bayramdan sonra mı açılacak? Okullar ayın kaçında açılacak?
Eğitim

Okullar bayramdan sonra mı açılacak? Okullar ayın kaçında açılacak?

Bayramdan sonra okullar açılır mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullar ayın kaçında açılır? Okulla haziran ayında mı açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 14:59:00 -
Okullar bayramdan sonra mı açılacak? Okullar ayın kaçında açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle video konferans yoluyla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze ilişkin merak edilen soruya da cevap verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okullar bayramdan sonra mı açılacak? Okullar ayın kaçında açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarımıza kavuşmak ve tekrar derslerimize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır" dedi.

 

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