Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? Tam kapanma sonrası yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte son gelişmeler!

Okullar bayramdan sonra açılacak mı?

MEB son dakika duyurdu. Uzaktan eğitimle ilgili son dakika kararı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. MEB'den yapılan açıklamaya göre; 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır' denildi.

MEB uzaktan eğitimle ilgili son dakika açıklaması yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır.

Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.