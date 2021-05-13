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Eğitim Okullar bayramdan sonra açılacak mı?
Eğitim

Okullar bayramdan sonra açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu? soruları tam kapanmanın sonuna yaklaşıldıkça merak kazandı. 17 gün süren tam kapanma süresinin sonuna doğru yaklaşıldıkça ara verilen eğitimimin ne zaman devam edeceği araştırılıyor. Peki, Okullar bayramdan sonra açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 00:45:00 - 2021-05-13 00:51:52
Okullar bayramdan sonra açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? Tam kapanma sonrası yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte son gelişmeler!

Okullar bayramdan sonra açılacak mı?

MEB son dakika duyurdu. Uzaktan eğitimle ilgili son dakika kararı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. MEB'den yapılan açıklamaya göre; 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır' denildi.

MEB uzaktan eğitimle ilgili son dakika açıklaması yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır.

Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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