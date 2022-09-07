Anasınıfı ve 1.sınıflar 5 Eylül Pazartesi günü uyum haftasına başladı. Hem veliler hem de öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı.

Okullar ayın kaçında açılacak? Bu sene karneler ne zaman verilecek?

Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman açılacağını, ara tatillerin ne zamana denk geleceğini araştırıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yapılacak. Gelecek yıl okullar 16 Haziran 2023'te tatil olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, Mersin'de düzenlenen koordinasyon toplantısına çevrim içi katıldı.

Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında son 20 yılda ders kitapları nasıl ücretsiz öğrencilere ulaştırıldıysa bu eğitim öğretim yılında da yardımcı kaynakların tüm sıralarda hazır hale getirildiğini anlatan Özer, yaklaşık 136 milyon yardımcı kaynağı Türkiye'nin her noktasındaki öğrencilere ulaştırmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bakan Özer, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere çok sağlıklı bir ortamda hizmet sunabilmek için, temizlikle alakalı Türkiye'deki tüm okullara ilk kez 5 Eylül itibarıyla 60 bin elemanının görevlendirilmesini sağladıklarını hatırlatarak bu sayıyı artıracaklarını bildirdi.

Bakanlığın, temel eğitim düzeyindeki ilk ve ortaokullara bütçelerini iller üzerinden değil doğrudan gönderebildiğine dikkati çeken Özer, "Eğitim öğretim yılı hazırlığı kapsamında tüm okullara toplam 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi. Bugün itibarıyla okullarımız bu 3,1 milyarlık bütçenin sadece 1 milyarını kullanabildiler. Yani 2,1 milyarlık bütçe hala okulların kullanımına hazır beklemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yılda bu kadar eğitim yatırımı yaparken okulların ihtiyacını karşılamaktan da aciz olmadığını bu bağlamda göstermiş oluyor." ifadelerini kullandı.