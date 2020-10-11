Okullar, AVM’lerden daha güvenli!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Eğitimci Yazar Ramazan Avcı, “ Özel eğitim okulları ‘özel okullar değil’ özel eğitim okulları yada özel eğitim kurumları denildiği zaman akıllara rehabilitasyon merkezleri gelmeli. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımız akıllara gelmeli. Burada bir kavram kargaşası yaşandı. Özel okullar özel öğretim kurumları kapsamındadır. Özel eğitim kurumları kapsamında değildir. Dolayısıyla özel eğitim okullarının, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın gittiği okulların açılmasının geciktiğini bile düşünüyoruz. Çünkü öğrencilerimiz içerisinde özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızı evde ebeveynlerinin eğitimi maalesef yeterli gelmiyor. Mutlaka bir öğretmenle baş başa kalmaları lazım. Gecikmiş olmakla birlikte 12 Ekim’de açılmasını takdir ediyorum” şeklinde konuştu.

“Türkiye, güvenli ortamda eğitimi tecrübe etti!”

“Özel eğitim okulları ile birlikte özel öğretim kurumlarında da sadece ilkokul 1’inci kademe yani 1,2,3,4 ortaokulda 8’inci sınıf ve lisede de 12’inci sınıf yüz yüze eğitime seyreltilmiş eğitim modelle eğitime başladılar” diyen Avcı, “Burada öğrenci sabahtan öğlene kadar uzaktan eğitime giriyor. Öğleden sonra okul idaresinin belirlemiş olduğu bir programda haftada 12 saat yüz yüze eğitim alıyor. Ezbere konuşmamamız gerekiyor. 8 ve 12’nci sınıflar destekleme ve yetiştirme kursu kapsamında 31 Ağustos’tan itibaren okullardalar. Sınava hazırlanan gruplarda 1 ayı geçkin okullarda herhangi bir filiyasyona takılmadan, virüse maruz kalmadan gayet güvenli bir ortamda eğitim aldığını Türkiye tecrübe etti” ifadelerini kullandı.

Seyreltilmiş eğitim modeli bütün sınıflara uygulanmalı!

Avcı, meselenin sosyal problemleri ile eğitim dünyasının karşı karşıya olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın müfredattaki eksiklerinin yanı sıra artık akran ilişkileri noktasında da özellikle kardeşi olmayan çocuklar çok ciddi bir sosyal sıkıntının içerisindeler. Bu çocuklar tekrar okullara döndüklerinde paylaşmanın olmadığı, arkadaş ilişkilerinin olmadığı, sosyalleşmenin zayıf olduğu, 18 milyon ile karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla 8 ve 12’nci sınıflarda bu işi eğitim camiası olarak deneyimledik. Artık okulların yüz yüze açılmasını eğitimcilerin bir çocuğu istemekte. Okullar AVM’lerden, sokaklardan, caddelerden, kafelerden daha güvenlidir. Biz özel eğitim okullarının yüz yüze eğitime açılması gibi özel eğitim kurumlarının da öğretmenler olarak artık yüz yüze eğitimin açılmasını ısrarla ve şiddetle altını çizerek istiyoruz. Akran ilişkisi yaşayan 100 binlerce öğrencimiz var. Artık ortaokul 5,6,7’lerde de seyreltilmiş modelle okulların açılmasını biz erdem görüyoruz” dedi.