Okullar açıldı veliler hastalandı!

Kovid-19 vakaları okulların açılmasıyla artış gösterirken, çocuklar hastalığı hafif atlatıyor ama arkadaşlarından aldığı virüsü ebeveynlerine taşıyor. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başlamasının üzerinden neredeyse bir ay geçti. Okulların açılmasıyla gözler yine koronavirüs salgınına çevrildi. Vaka sayılarında ölümcül olmayan artış yaşanırken, özellikle çocukların bu hastalığı grip gibi geçirmesinden dolayı hastanelere başvuru yapılmadığı ancak eve taşıdıkları virüsün ebeveynlerine bulaşmasıyla yetişkinlerin bu virüsten dolayı ağır olmasa bile kuru öksürük ağır grip şikayetleri ile hastanelere başvurmak zorunda kalıyor. Evlerde kronik rahatsızlıkları olan büyük anne-büyük baba gibi 65 yaş üstü kişilerin risk altında olabileceği belirtilirken, uzmanlar ailelerin grip şeklinde de olsa hasta olan kişilerin risk grubunda olan kişilerle temasının azaltılmasını öneriyorlar.

Çocuk hafif geçiriyor sorun ebeveyn

Akit’e konuşan Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, şu bilgileri verdi: “Çok bulaşıcı bir virüs ile karşı karşıya olduğumuz söylemiştik. Çocuklarımız bu hastalıkta şanslılar, çünkü çok hafif grip gibi geçiriyorlar. Asıl risk, çocuklar okullardan aldıkları virüsleri evlerinde ebeveynlerine taşımaları. Onlar hastalığı daha ağır geçiriyorlar. Anne ve babalarda grip benzeri şikayetler sonrası özellikle uzamış öksürük devam ediyor ve bu iş gücü kaybına yol açıyor. Okulların başlamasıyla bulaşıcılık indeksi 20 kat artış gösterdi. Bulaşıcı bir virüsle karşı karşıyayız. 1 öğrenci sınıfındaki herkesi enfekte ediyor. Ama çocuklar çok şanslı 1-2 gün ateşlenip, öksürük yapıp iyileşiyorlar. Sorun eve taşının virüslerde, anne-babaların hastalıkları uzun sürüyor. Özellikle uzun öksürük sorunu ile karşılaşıyoruz.”

Paniğe gerek yok ölümcül değil!

Virüs bulaşan kişilerin panik yapmadan kendilerini izole etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkaya, tavsiyelerini şöyle sürdürdü: “Şu an hastanelere başvuruların hepsi, önce çocukları hastalanıp, ondan sonra ebeveynlere geçen kişiler. Son zamanlarda çok fazla uzamış öksürük şikayeti ile gelen anne-babalar var. Çocuklar hafif grip şeklinde geçirip 1-2 gün içerisinde okullarına dönebiliyorlar, ama ebeveynlerdeki şikayetler özellikle öksürük görüyoruz. Ölümcül bir hastalık olmasa bile hastalığın olması panik yaptırıyor. Paniğe gerek yok şu an ölümcül bir virüs yok. Kendilerini de izole ederlerse 2-3 gün hastalık geçiyor. Ama öksürük, halsizlik, eklem ağrıları gibi şikayetler bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Önümüzdeki kış aylarında da böyle çok vaka göreceğimizi biliyorum.”