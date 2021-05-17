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Eğitim Okullar açıldı mı? Hangi sınıf ne zaman okula gidecek?
Eğitim

Okullar açıldı mı? Hangi sınıf ne zaman okula gidecek?

Kaçıncı sınıflar okula gidiyor? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Tam kapanmanın ardından hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı merak ediliyor. Peki, hangi sınıflar okula başladı? İlkokullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 16:29:00 -
Okullar açıldı mı? Hangi sınıf ne zaman okula gidecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde alınan tedbirler sebebiyle zaman zaman yüz yüze eğitime ara verildi. 17 Mayıs’ta tam kapanmanın sona ermesiyle bazı sınıflarda eğitim başladı. Pek çok aile, diğer sınıflarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, ilkokul ortaokullar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?

Okullar açıldı mı? Hangi sınıf ne zaman okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında eğitimde uygulanacak kararlara ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.

Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yürütülecek yüz yüze eğitime, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullara uyulması şartıyla başlanabilecek.

Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarının salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, valilikler tarafından sağlanacak.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

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