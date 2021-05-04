Okullar açılacak mı? Yüz yüze sınavlar ne zaman başlıyor?

Tam kapanmadan sonra okullar açılacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanma uygulanıyor. Bu sebeple bilindiği gibi tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, okulların açılacağı tarih belli oldu mu? Yüz yüze sınavların yapılacağı tarihler açıklandı mı?