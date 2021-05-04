Okullar açılacak mı? Yüz yüze sınavlar ne zaman başlıyor?
Tam kapanmadan sonra okullar açılacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanma uygulanıyor. Bu sebeple bilindiği gibi tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, okulların açılacağı tarih belli oldu mu? Yüz yüze sınavların yapılacağı tarihler açıklandı mı?
Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanma uygulanıyor. 17 günlük kapanmanın ardından normalleşmenin başlayıp başlamayacağı merak konusu. Peki, okullar ne zamana açılacak?
Okullar açılacak mı? Yüz yüze sınavlar ne zaman başlıyor?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda kapanmanın ardından kontrollü bir normalleşmenin başlayacağını ifade etti. Hürriyet’in haberine göre 17 Mayıs’tan itibaren aşamalı normalleşme başlayacak. Öncelikli olarak yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilişkin adımların atılacağı ardından diğer alanlarda normalleşme yaşanacağı belirtiliyor.