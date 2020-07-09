Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Ziya Selçuk'un okul açıklaması!

31 Ağustos'ta açılacağı planlanan okullar hakkında Ziya Selçuk açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada önceliğinin, öğretmen ve öğrencilerin sağlığı olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos'ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa , şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz. Bizim beklentimiz şu, verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız.” dedi. Açıklamasına "Çocukların eğitim hakkı var. Velilerimiz şundan emin olsunlar, çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli" ekledi.