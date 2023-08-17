Okullar 3 yenilikle başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde eğitim- öğretim döneminin sorunsuz şekilde başlaması için gereken önlemlerin alındığını söylerken, tüm öğrencileri ilgilendiren yeni uygulamaları açıkladı. Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, özetle şunları söyledi:

DEPREM BÖLGESİNDE SORUN YAŞANMAYACAK

“Bölgede halihazırda çalışan ve yeni atanan 192 bin öğretmenin tamamı arandı, barınma ve diğer hususlardaki ihtiyaçları karşılandı. Yıkılan ya da kullanılamaz durumda 11 bin civarında derslik tespit edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çelik yapılarla yaklaşık 60 günde inşa edilebilen derslikler veya okullar inşa ettik. 400 civarında derslik çelik yapılarla inşa edip, 1 Eylül tarihi itibarıyla eğitim-öğretime bunlarla başlayacağız.

Hürriyet'ten Gonca Şenay'ın haberine göre; İkincisi hem üretim imkânı açısından hem bütçe olanakları açısından ikinci bir faz olarak da toplam 4 bine yakın çelik yapı yapmayı planlıyoruz, onların bir kısmını da şubat ve önümüzdeki eylül ayında yetişecek şekilde planlamamızı yaptık. Dolayısıyla 1 Eylül tarihi itibarıyla eğitim öğretim yılını sorunsuz bir şekilde başlatacak tedbirlerimizi aldık.

45 BİN DERSLİK ONARILDI

- Onarımla birlikte kullanılabilecek durumdaki yaklaşık 45 bin dersliğin onarımı tamamlandı. - Çocuklarımız, gençlerimiz açısından yaz aylarında isteğe bağlı telafi programları organize ettik. Öğrenci kardeşlerimiz istedikleri takdirde, istediği her dersin telafi imkânını kendisine sunduk, bunlara da yoğun bir katılım oldu. Fakat 1 Eylül itibarıyla bunlar tamamlanacak, 11 Eylül tarihi itibarıyla da bölgedeki 11 ilin tamamındaki öğrencilerimize yaklaşık 4 haftalık zorunlu bir telafi eğitim programına başlamış olacak, bu eğitime katılmak okullardaki öğrencilerimiz için zorunlu olacak. - Depremzede öğrencilere LGS yerleştirmeleri kapsamında pozitif ayrımcılık yaptık. Türkiye’nin her tarafındaki okullarda bu arkadaşlarımız için kontenjan oluşturduk, bunu da bölgedeki arkadaşlarımızın yoğun bir şekilde kullandığını gördük. Ayrıca LGS yerleştirmeleri bittikten sonra bölgedeki öğrencilerimizden başka illere konaklamalı olarak gitmek isteyenler varsa, onlar için de pansiyonlu okullarımızın boş kapasitelerini kendileriyle tekrar paylaştık.

LİSELERE SINIF TEKRARI

- Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasından kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak.

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AÇIK LİSEYE GEÇİŞLER ZORLAŞACAK

- Özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ortaöğretim öğrencilerinin arasında yaygınlaşmaya başlayan, özellikle pandemi ile başlayıp depremle devam eden süreçte açık liseye kaymalar söz konusuydu. Açık liseye kaymalarla ilgili de bir dizi tedbiri önümüzdeki günlerde mevzuat değişiklikleriyle almış olacağız. Bu bizim için çok önemli; hem örgün eğitim çağındaki bir gencimizi yaygın eğitim kurumlarına gitmesini doğru bulmuyoruzhem de açık okullara devam eden bu çocuklarımız özellikle çok sayıda arkadaşımızın eleştirdiği bu merdiven altı, izinsiz kurslar üzerinden bir hazırlık sürecine devam ediyor. Bu merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından da 11. sınıftan 12’ye geçen öğrenciler içerisinden açık liseye erişim, açık liseye nakil süreçlerini zorlaştırarak eğitim verdiğini iddia eden yapılarla da mücadele etmiş olacağız. Zorunlu haller dışında örgün eğitim çağındaki çocuklarımızın açık liseye kayıt yapmalarını istemiyoruz.

DEVAMSIZLIĞA AF YOK

- Devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve SINIF TEKRARI konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına...

ÖĞRETMENLİĞE REVİZE

- Öğretmen yetiştirme süreci benim bu dönemdeki çözmek istediğim en temel problemlerden bir tanesi. Yeni dönemde inşallah öğretmen yetiştirme sürecini ele alıp bunu tepeden tırnağa revize etmek istiyoruz. Bu sürecin içinde öğretmen arkadaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesinden, öğretmen arkadaşlarımızın en temel eleştirilerinden olan sosyal statü ve itibarla ilgili almak istediğimiz tedbirler var.