  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okullar 15 Şubat'ta mı 15 Mart'ta mı açılacak?
Eğitim

Okullar 15 Şubat'ta mı 15 Mart'ta mı açılacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusu, veli ve öğrenciler tarafından takip edilen konuların başında geliyor. Okullar 15 Mart'ta mı açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek? Okullarda 15 Şubat'ta okulların açılması konuşulurken salgına ilişkin gelişmelere göre 15 Mart'ta kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanabileceği konuşulmaya başlandı. Peki, okullar 15 Şubat'ta mı 15 Mart'ta mı açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 00:46:00 -
Okullar 15 Şubat'ta mı 15 Mart'ta mı açılacak?

Milyonlarca öğrenci ve velisi Okullar 15 Mart'ta mı açılacak 2021? Okullar 15 Mart'a mı ertelendi? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla araştırmaya başladı.

Okullar 15 Şubat'ta mı 15 Mart'ta mı açılacak?

2020-2021 yarıyıl tatili 15 Şubat'ta sona erecek. MEB'in yaptığı son dakika açıklamasına göre, ikinci dönem 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Salgına ilişkin gelişmelere göre 15 Mart'ta kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanabileceği konuşuluyor. Ancak MEB tarafından konu hakkında resmi açıklama gelmedi.

Bakan Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yeni açıklama yaptı. Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Okulumu çok özledim" diyen kuzularıma artık "çok haklısın" demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6-9 yaş grubuna yönelik hazırlanan ve ilk yardımı hikayelerle anlatan "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" isimli kitabın çocuklara gönderildiğini bildirdi.

Selçuk, kitaba ilişkin bakanlıktaki tanıtım toplantısında, çocukların ruh ve fiziksel sağlıklarının önemli olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hilal Kaplan'dan Habertürk'ün avukatı kesilen Kemal Öztürk'e sert cevap
Gündem

Hilal Kaplan'dan Habertürk'ün avukatı kesilen Kemal Öztürk'e sert cevap

Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan Habertürk'ün avukatı kesilen Kemal Öztürk'e cevap geldi.
Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası
Teknoloji

Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası "Yerli Uçak Gemisi" için harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası Türk savunma sanayi, yerli ve milli imkanlarla "Türk Tipi Uçak Gemisi" üretmek için harekete geçti...
HDP'den CHP ve İYİ Parti'yi üzecek haber!
Gündem

HDP'den CHP ve İYİ Parti'yi üzecek haber!

Kol kola giren CHP ve İYİ Parti'nin seçimlerde ittifak yaptığı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin İstanbul'un Esenyurt İlçe Başkanı Er..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay