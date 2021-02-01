Milyonlarca öğrenci ve velisi Okullar 15 Mart'ta mı açılacak 2021? Okullar 15 Mart'a mı ertelendi? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla araştırmaya başladı.

Okullar 15 Şubat'ta mı 15 Mart'ta mı açılacak?

2020-2021 yarıyıl tatili 15 Şubat'ta sona erecek. MEB'in yaptığı son dakika açıklamasına göre, ikinci dönem 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Salgına ilişkin gelişmelere göre 15 Mart'ta kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanabileceği konuşuluyor. Ancak MEB tarafından konu hakkında resmi açıklama gelmedi.

Bakan Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yeni açıklama yaptı. Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Okulumu çok özledim" diyen kuzularıma artık "çok haklısın" demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6-9 yaş grubuna yönelik hazırlanan ve ilk yardımı hikayelerle anlatan "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" isimli kitabın çocuklara gönderildiğini bildirdi.

Selçuk, kitaba ilişkin bakanlıktaki tanıtım toplantısında, çocukların ruh ve fiziksel sağlıklarının önemli olduğunu kaydetti.