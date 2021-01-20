Yüz yüze eğitim ne zaman? | Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim devam ediyor. Milyonlarca öğrenci 25 Ocak Pazartesi’den itibaren 3 haftalık yarıyıl tatiline girecek. Peki, okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat’ta yüz yüze eğitim başlar mı?

Okullar 15 Şubat’ta açılıyor mu son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Bakan Selçuk yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihle ilgili bilgi verdi.

Bakan Ziya Selçuk, “15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var" dedi.

Okulların kontrollü olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, “Hem öğretmenler hem öğrenciler çok kontrollü bir biçimde belli kurallara dikkat ederek orada bulunuyorlar. Yani okulda bir çarşıdaki, pazardaki ya da sokaktaki gibi karmakarışık ya da kontrolsüz bir ortam yok. Okullardan kaynaklanan durumu da günlük olarak izledik, çocuklarımızı da izliyoruz" diye konuştu.