Okuldaki o edepsizliğe çok sert tepki

Mevlüt Tezel, Ankara'da bir özel okulda bir öğrencinin dans edip, öğretmenin yüzünü okşamasının büyük terbiyesizlik olduğunu belirtti. "Aynı hareketi öğretmen yapsaydı yer yerinden oynardı, okul hayatı biterdi" diyen Tezel, "Öğrenci merkezli sistemde yanlış uygulandığı için öğretmenler sınıfta otorite kuramıyor. Bu durum eğitim kalitesini de düşürüyor. Şımarık, asi çocuklardan okumaya niyetli çocuklar da etkileniyor" ifadelerini kullandı. İşte Sabah gazetesindeki o yazının ilgili bölümü:

"Ankara'da bir özel okulda bir öğrencinin dans edip, öğretmenin yüzünü okşaması vs. yaptığı saygısızca davranışların videosu sosyal medyada tepki çekti.

Aynı hareketi öğretmen yapsaydı yer yerinden oynardı, okul hayatı biterdi. Şimdi bu terbiyesizliği yapan çocuk küçük bir disiplin cezasıyla kurtulacak ve bir başkası aynısını yapacak!

Ankara'daki olayın benzerleri çok yaşanıyor. Özel ya da devlet okulu hiç fark etmiyor, öğrenciler, öğretmenlerine saygı duymuyor.

Öğrenci merkezli sistemde yanlış uygulandığı için öğretmenler sınıfta otorite kuramıyor. Bu durum eğitim kalitesini de düşürüyor. Şımarık, asi çocuklardan okumaya niyetli çocuklar da etkileniyor.

Bizim kuşak öğretmenden dayak yediği için bir de evde dayak yerdi! "Öğretmen dövdüyse hak etmişsindir" denirdi. Sınıf geçmek de zordu.

Elbette dayağı savunmuyorum. Çok dayak yediğimiz ve 12 Eylül darbesi toplumun üzerinde silindir gibi geçtiği için biz de özgüveni düşük bir nesil olarak yetiştik.

Dayak yerdik ama eğitimin kalitesi yüksekti! Şimdi ise ilkokul dördüncü sınıfta daha dört işlemi yapamayan, okuduğunu anlamayan çocuklar var. Yeni nesilde içi boş bir özgüven var! Yoksulluk çeken, ezilen, dayak yiyen ebeveynler şimdi güçleri yettiği kadar çocukları ne isterse almaya, yapmaya çalışıyorlar. Bu da tatminsiz bir neslin yetişmesine neden oluyor!

Doktorlardan sonra, öğretmenlerin de toplumda saygınlığını yitirmesi bize pahalıya patlayacak!"